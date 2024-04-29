В человеческом организме нашли виновника старения

Почему мы стареем и можно ли отменить или хотя бы замедлить этот процесс? Ученые бьются над решением этих задач десятки и даже сотни лет. Недавно сотрудники Пекинского университета сделали еще одно открытие, способное пролить свет на механизмы старения.

Дело в иммуноглобулине

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что иммуноглобулин G (IgG) - один из основных типов антител - играет важную роль в ранних стадиях старения. Как известно, антитела - это главные защитники нашего организма, которые борются с инфекциями. Однако, так происходит не всегда.

Например, IgG, вместо того, чтобы выполнять свою основную функцию, накапливается в жировой ткани, превращаясь из союзника во врага.

Негативные последствия

Как показали исследования, избыток IgG в белой жировой ткани приводит к ряду негативных последствий. Так, это соединение способствует образованию рубцовой ткани, что нарушает нормальную работу органов. Так как этот вид ткани не способен выполнять какие-то функции.

Также IgG усиливает воспалительные процессы, которые связаны с целым рядом заболеваний. Еще эти антитела мешают естественной работе организма по регулированию уровня сахара в крови, что может привести к диабету. В результате все вместе эти факторы ускоряют процесс старения и увеличивают риск развития различных заболеваний.

Как победить старость

Но ученые нашли способ хотя бы частично нивелировать это разоушительное действие. Они выяснили, что ограничение калорийности рациона может замедлить, а в некоторых случаях даже остановить накопление IgG в жировой ткани. Исследователи уверены, что в будущем это открытие позволит разработать новые методы борьбы со старением и профилактики возрастных заболеваний.