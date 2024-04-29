Созданы назальные капли для смягчения воспаления в головном мозге

Ученые создали назальные капли для доставки лекарств в головной мозг. Результаты тестирования на мышах опубликованы в журнале Science Bulletin.

© Газета.Ru

Важная проблема в лечении заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) — сложность доставки лекарств в головной мозг. Дело в том, что от бактерий и токсинов его защищает гематоэнцефалический барьер, через который не могут проникать лекарства.

В новом исследовании ученые протестировали на мышах назальные капли с волокнами, высвобождающими лекарства. Эти волокна прилипали к слизистой оболочке носа, что продлевало их нахождение в носу.

Метод позволил доставить препарат (ингибитор LRRK2) в мозг животных. Это смягчило воспаление в органе и уменьшило когнитивные нарушения, вызванные тяжелой инфекцией.

До этого врачи выяснили, что возникающая после инсульта мышечная асимметрия излечима. Для этого необходима длительная реабилитация.

Ранее врач рассказал, с какими заболеваниями можно спутать инсульт.