Нейробиолог назвал мифом главную причину старения мозга

Развитие мозга прекращается по достижении человеком 25-летнего возраста. Столь распространенное мнение, бытующее в обществе, известный нейробиолог Дин Бернетт считает мифом.

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По словам ученого, в природе не существует ни единого исследования по данному вопросу. При этом, когда именно завершается развитие и взросление мозга, определить весьма сложно.

В каждом конкретном случае зависит от специфики человеческого организма, различные части которого у всех людей растут с разной скоростью, пишет BBC Science Focus.

Одного алгоритма развития и старения для всего мозга вообще не существует, напоминает ученый.

Мозг - абсолютно особый орган, он не подчиняется общим законам эволюции организма, а потому, до какого возраста он развивается - вопрос пока что открытый.

Ранее сообщалось, что после сотрясения мозга дети сложнее заводят друзей.