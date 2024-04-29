В Британии стартовали испытания первой вакцины от рака

Издание «Петербург2» сообщает, что вакцина обучает организм распознавать и уничтожать раковые клетки, тем самым предотвращая рецидив заболевания. Первые результаты применения вакцины показали, что она значительно увеличивает шансы на выживание при самой агрессивной форме рака кожи.

Учёные надеются, что этот препарат также можно будет использовать для борьбы с раком лёгких, мочевого пузыря, почек и толстой кишки.

Всего в исследовании примут участие 1100 пациентов по всему миру. Препарат стимулирует иммунную систему человека, чтобы она могла эффективно противостоять конкретному типу рака и опухоли.

Ранее сообщалось, что растительная пища снижает риск развития рака кишечника, а также исследование уточнило главную причину рака печени.