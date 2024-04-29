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В Британии стартовали испытания первой вакцины от рака

Издание «Петербург2» сообщает, что вакцина обучает организм распознавать и уничтожать раковые клетки, тем самым предотвращая рецидив заболевания. Первые результаты применения вакцины показали, что она значительно увеличивает шансы на выживание при самой агрессивной форме рака кожи.

В Британии стартовали испытания первой вакцины от рака
© runews24.ru

Учёные надеются, что этот препарат также можно будет использовать для борьбы с раком лёгких, мочевого пузыря, почек и толстой кишки.

Всего в исследовании примут участие 1100 пациентов по всему миру. Препарат стимулирует иммунную систему человека, чтобы она могла эффективно противостоять конкретному типу рака и опухоли. 

Ранее сообщалось, что растительная пища снижает риск развития рака кишечника, а также исследование уточнило главную причину рака печени.