Ученые обнаружили в корице средство от выпадения волос

Лечение восстановления волос ограничивается хирургическими (пересадка волос) или нехирургическими (медикаментозные) методами. Учёные из Иокогамского национального университета в Японии заявили, что компоненты в корице могут стать новым методом борьбы с выпадением волос.

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Известно, что корица оказывает омолаживающее действие на кожу, а также повышает её эластичность за счёт воздействия на рецепторы окситоцина — «гормон любви» способствует росту волос. В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, эксперты оценили влияние коричной кислоты в корице на производство окситоцина и генов, связанных с ростом волос.

Оказалось, что компонент популярной пряности действительно стимулирует рост волос. В дальнейших исследованиях учёные намерены проработать вопрос создания новых лекарств с использованием этого ингредиента.

Коричную кислоту можно также найти в цитрусовых, винограде, какао, шпинате, сельдерее и капустных овощах, включая брокколи, брюссельскую, цветную, листовую капусту.