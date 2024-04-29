По статистике, во всем мире деменцией страдает порядка 55 миллионов человек. Зачастую прежняя жизнь становится невозможной из-за недуга, человек становится практически беспомощным. И хотя решающую роль играют генетика и старение, диета может как улучшить, так и усугубить ситуацию.

«Одни из лучших продуктов для здоровья мозга — это богатая антиоксидантами дикая черника, листовой салат, лосось, черная фасоль и грецкие орехи», — объяснила диетолог, доктор медицинских наук Мэгги Мун.

А что касается самого вредного типа продуктов здравого ума в почтенном возрасте, по словам ученых, — это сладости.

«Сладкие конфеты – не лучший друг для вашего мозга», — объяснила эксперт со ссылкой на исследование, которое показало, что злоупотребление сахаром более чем в два раза увеличивает риск развития деменции.

Врач также добавила, что речь идет о всем потребляемом сахаре, включая тот, что содержится в выпечке, подслащенных газированных напитках, чае и кофе.