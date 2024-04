Препарат против диабета ускорил лечение при сердечной недостаточности, удаляя жидкость из легких

По данным Journal of the American College of Cardiology (JACC), это лекарство эффективно помогает пациентам при лечении последствий острой сердечной недостаточности.

© runews24.ru

Так, в ходе экспериментов исследователи получили сведения, что дапаглифлозин снижает уровень летальных исходов и риск оказаться в медучреждении для “сердечников”.

Особенно хороший результат показан при купировании самого неприятного из факторов — скопление жидкости в легком. Оказалось, что препарат для лечения диабета неплохо способствует оттоку жидкости из легких. Гораздо эффективнее стандартных мочегонных средств.

На фоне применения дапаглифозина пациенты с сердечной недостаточностью быстрее выписывались из больницы и без серьезных побочных эффектов.

Напомним, что сейчас отек легких остается примерно у 50% выписанных из больниц больных, что становится фактором для повторной госпитализации.

Важно! Информация носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией.

Ранее стало известно, что эндокринолог Янг сообщила об углеводах, которые могут вызвать диабет.