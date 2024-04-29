В поисках генетических причин одной из форм ревматоидного артрита ученые обнаружили мутации, общие для этого заболевания и рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Серонегативный подтип ревматоидного артрита отличается от более распространенных форм тем, что его нельзя выявить с помощью обычного анализа крови. В поисках причин развития этого заболевания ученые обнаружили, что многие пациенты с раком крови (миелодисплазией и острым миелоидным лейкозом) страдают серонегативным артритом.

Анализ показал, что мутации в генах IDH1 и IDH2, характерные для людей с раком крови, также могут вызывать воспаление. Оно, вероятно, приводит к развитию симптомов артрита.

Выводы означают, что лекарства, обычно назначаемые пациентам с раком крови, также могут быть эффективны при определенных формах артрита.