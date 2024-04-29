Исследование уточнило главную причину рака печени

По данным журнала Nature Metabolism, ключевую роль в противостоянии опухолям в печени играет белок, связывающий жирные кислоты 5 (FABP5). Ингибирование этой молекулы предотвращает разрастание опухоли.

Если человек имеет излишний вес, то это может привести к неалкогольной жировой болезни печени. В этом случае в органе происходит отложение избытков жира. Далее возможен сценарий появления воспалительной патологии - неалкогольного стеатогепатита.

«Одна вещь, которая нас поразила, это то, что уровень этой молекулы FABP5 сильно повышен в опухолевых клетках печени», — заявил один из ученых Джонатан Сан.

FABP5 связывает жирные кислоты и транспортирует их по клетке. Особенно много этой молекулы в раковых опухолях печени. Чем выше ее концентрация, тем меньше шансов у пациентов на выживание.

В перспективе маркировка FABP5 позволит отслеживать и лечить онкологию печени гораздо эффективнее.

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