Лекарства для лечения ЖКТ могут приводить к головной боли

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – класс препаратов, которые вызывают снижение выработки кислоты в желудке. Людям с заболеваниями ЖКТ они назначаются часто и повсеместно. Учёные выяснили, что эти препараты имеют побочное действие – вызывают головную боль.

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Целью исследования, опубликованного в журнале Neurology, был анализ данных для оценки связи между распространённостью мигрени и сильной головной боли и использованием кислотоподавляющей терапии, включая ингибиторы протонной помпы (ИПП), блокаторы Н2-рецепторов гистамина и универсальные антациды.

Исследование показало, что у 11 818 взрослых людей применение кислотоподавляющей терапии было связано с более высокой вероятностью возникновения мигрени или сильной головной боли – при всех видах кислотоподавляющей терапии, по сравнению с теми, кто не использовал препараты для снижения кислотности.

Использование ИПП увеличивало вероятность головной боли на 70%, блокаторов Н2-рецепторов гистамина – на 40%, универсальных антацидов – на 30%.

Результаты позволяют заключить, что мигрень и сильная головная боль являются потенциальными побочными эффектами использования препаратов ИПП, которые наиболее эффективно и часто применяются в качестве кислотоснижающих. Также авторы предполагают, что другие классы кислотоснижающих препаратов (блокаторы Н2-рецепторов гистамина и универсальные антациды) тоже могут быть связаны с головными болями.