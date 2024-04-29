Ученые изобрели пластырь, который защищает от рецидивов рака

По данным “Известий”, речь идет о пластыре, который создан на полимерной основе и содержит в себе множество слоев с пропиткой из химиотерапевтических препаратов. При этом лекарства высвобождаются порциями в течение 12 месяцев.

© runews24.ru

«(...) инновационный пластырь (...) помещается в место резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов», — заявили представители института.

Адресное воздействие позволяет препаратам попадать в локации с остатками опухолевых клеток. Послеоперационная химиотерапия пройдет успешнее, а побочные эффекты от лечения будут менее критичными. Пластырь растворится в организме после 2-3 лет после своего применения.

Ранее стало известно, что нагревание препаратов для химиотерапии увеличивает срок жизни пациентов с раком желудка.