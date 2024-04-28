Китайские ученые открыли способ предотвратить старение

Команда китайских ученых из Нанкинского университета открыла секрет омолаживания клеток в человеческом теле. А одновременно исследователи из Университета Цинхуа открыли абсолютно новый гормон, который подавляет холестерин.

Болезнь века - атеросклероз - могут победить биохимики из Цинхуа

Китайские ученые сделали революционное открытие: оказывается, человеческий кишечник - это железа внутренней секреции. Точно такая же, как всем известные из школьного курса биологии щитовидная или поджелудочная железа.

Кишечник вырабатывает жизненно необходимые нам гормоны, которые регулируют обмен веществ. Один из таких гормонов - холезин. Без него человеческий организм не способен регулировать обмен холестерина. Китайские ученые теперь на прямом пути к тому, чтобы создать новые лекарства от «плохих» жиров. А это позволит наконец-то победить самую страшную болезнь столетия - атеросклероз, когда жировые бляшки откладываются на стенках сосудов, закупоривая их и вызывая инсульты и инфаркты.

Холестерин нужен человеку. Но, как говорит великий врач древности Парацельс, любое вещество - яд, и только дозировка делает его безопасным. Когда холестерина в организме много, и возникает атеросклероз.

Холестерин образуется в печени, а всасывается в кишечнике. И регулируется этот сложный процесс множеством гормонов. Именно китайские ученые сумели обнаружить главный среди них - тот самый холезин.

Что же он делает?

Холезин способен остановить синтез холестерина в печени, что приводит к снижению уровня циркулирующего в крови «плохого» жира. Он выделяется клеточками слизистой оболочки кишечника. То есть когда человек съел жирную пищу, об этом узнает наш организм и перестает синтезировать холестерин - ведь с пищей его извне поступило достаточно. Иначе будет слишком много, и избыток «плохого» жира начнет откладываться в виде бляшек.

Всю эту биохимическую цепочку китайские ученые детально и изучили в лаборатории. Они обнаружили ген, который кодирует выработку именно этого гормона. Нашли белки-рецепторы в печени, на которые воздействует этот гормон.

Теперь осталось превратить это лабораторное знание в практическую разработку. Биохимики из Цинхуа пишут в статье для журнала The Cell: сейчас существует огромное количество гиполипидемических препаратов (статинов), которые снижают уровень холестерина в крови. Но у всех у них есть недостатки. Теперь же вполне реальным стало создать абсолютно универсальный препарат от атеросклероза.

Ежедневные инъекции чудо-препарата остановят диабет и рак

Исследователи из Нанкина бились над проблемой: почему человеческий организм стареет. Команда под руководством профессора Фан Лэя из Школы естественных наук нашла в тканях человеческого тела так называемые везикулы - это микроскопические пузырьки, содержимое которых обладает способностью значительно продлевать жизнь, восстанавливать общие физиологические функции и даже обращать вспять возрастные дегенеративные изменения..

Старение - неизбежный и, увы, необратимый процесс. Хронические заболевания, связанные со старением (такие как сердечно-сосудистые, нейродегенеративные, диабет, рак) ложатся огромным бременем на медицину и систему здравоохранения что в Китае, что в любой другой стране. Поэтому китайские ученые так и бьются над разгадкой основных механизмов старения.

Старение происходит из-за того, что в наших клетках и тканях накапливается критическое количество случайных повреждений. Правда, точный механизм этих повреждений не совсем ясен. Зато эффект понятен: скажем, стволовые клетки могут все хуже делиться, чтобы обновлять наши органы и ткани. В генокоде копятся ошибки, клетки хуже всасывают питательные вещества.

Происходит все это из-за плохого питания, плохой экологии, постоянных стрессов (из-за них в тканях и органах накапливаются свободные радикалы, просто сжигающие организм изнутри).

Что придумали китайские ученые?

Из разных биологических жидкостей молодых людей и мышей они брали микроскопические пузырьки-везикулы. А затем как лекарство вводили их пожилым мышам. Да, именно, от человека - лабораторной мышке. И они переставали стареть.

Оказалось, что еженедельная внутривенная инъекция таких везикул продлевает жизнь машей на четверть. У человека это было бы эквивалентно 120-130 годам. Это превосходит эффекты самых известных «антивозрастных» диет с ограничением калорийности, метформина и ниацинамида.

Механизм омоложения китайские ученые тоже детально изучили. Оказывается, все происходит на белковом уровне: протеины, которые содержатся в пузырьках-везикулах улучшают клеточное дыхание. Исследователи профессора Фана и белки все эти определили, и нашли те рецепторы, с которыми они связываются. То есть теперь механизм омоложения известен от А до Я.