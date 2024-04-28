Питание отца в течение жизни влияет на поведение и внешность будущих детей

Новое исследование ученых Сиднейского университета, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что баланс макронутриентов в рационе самцов влияет на здоровье потомков.

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Авторы работы кормили самцов по десяти диетам, различающихся по пропорциям белков, жиров и углеводов, а затем позволяли им спариваться с самками, выращенными на стандартной диете.

Ученые обнаружили, что самцы мышей, получавшие диету с низким содержанием белка и высоким содержанием углеводов, чаще давали потомство мужского пола с более высоким уровнем тревожности (это измерялось временем, проведенным в безопасных зонах лабиринта). Самцы мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров, с большей вероятностью имели дочерей с более высоким уровнем жира в организме и маркерами метаболических заболеваний.

Команда также заметила, что самцы, соблюдающие диету с низким содержанием белка, в целом ели больше.