Вейпинг снижает уровень важного репродуктивного гормона

По данным The Guardian, приостановка употребления вейпа повышает шанс женщин на беременность. Ученые проанализировали 325 000 женщин из Британии в возрастной группе 20-30 лет. При этом 25% пытались зачать ребенка, но при этом периодически употребляли вейпы.

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Анализ крови 8 340 британок показал, что электронные сигареты подавляют выработку антимюллерова гормона (АМГ). Это влияет на число яйцеклеток, которые остаются у женщины в яичниках.

Преподаватель молекулярной генетики в Университетском колледже Лондона Хелен О'Нил заявила, что тем женщинам, кто мечтает о ребенке нужно отказаться от вейпов, табака и алкоголя.

То есть связь между электронными сигаретами и низкой рождается доказана, уточнила эксперт.

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