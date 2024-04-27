Скрытые защитники печени: исследование показало пользу макрофагов

Исследователи из Университета Осаки обнаружили жизненно важную систему защиты в печени: макрофаги, живущие в ней, действуют как часовые против бактерий кишечника и их токсинов. Это открытие открывает перспективы для новых методов лечения хронических заболеваний печени, таких как метаболическая дисфункция-ассоциированный стеатогепатит (MASH).

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Печень и кишечник напрямую связаны веной, что позволяет кишечным бактериям и продуктам их жизнедеятельности проникать в печень. Это особенно опасно, когда ослабевает «барьер» кишечника. Хотя иммунная система печени обычно защищает ее от этих захватчиков, точный механизм остается загадкой.

В исследовании, проведенном под руководством Ю Миямото и Масару Ишии, использовались передовые методы визуализации и анализа экспрессии генов, чтобы определить роль особых макрофагов, расположенных у входа в печень. Было установлено, что эти «дозорные» играют решающую роль в защите от кишечных бактерий и их токсинов, предотвращая воспаление.

Исследователи обнаружили, что специфический побочный продукт бактерий, изоалло-литохолевая кислота (изоалло-ЛХК), вызывает активацию этих «дозорных макрофагов».

Поняв, как эти макрофаги защищают печень, ученые смогут изучить способы улучшения их работы.

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