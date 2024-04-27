Ученые выявили 4 разных типа сна

Тип личности, язык любви... Казалось бы, мы знаем о себе все. Но теперь эксперты предлагают определить свой тип сна. Исследование, которое помогает людям определить тип своего сна и его влияние на общее состояние здоровья, опубликован в журнале Psychosomatic Medicine. Ученые из Пенсильванского университета опросили более 3500 человек. Все участники дважды за 10 лет отчитывались о своих хронических заболеваниях и показателях сна.

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В результате исследователи распределили участников на 4 группы по типам сна: первый тип — это те, кто спит хорошо, второй — кто отсыпается по выходным, третий — любители поспать, которые хорошо спали, но могли дополнительно спать еще и днем, четвертый — страдающие от бессонницы. Более половины участников вошли во вторую, третью или четвертую группы. При этом тип сна у большинства участников оставался неизменным на протяжении исследования.

Эти результаты могут свидетельствовать о том, что изменить наши привычки во время сна очень сложно, потому что здоровый сон является неотъемлемой частью нашего образа жизни в целом. Это также может свидетельствовать о том, что люди до сих пор не знают о важности своего сна, и о том, как вести себя во время сна

Суоми Ли

Эксперты напомнили, что для здоровья важен регулярный график сна — ложиться спать и просыпаться необходимо примерно в одно и то же время, будь то понедельник или суббота. Поэтому отсыпаться по выходным рекомендуется только когда здоровый сон по будням физически невозможен. Сонливость днем может говорить о плохом качестве сна ночью, а потому может быть поводом обратиться к врачу, как и бессонница.