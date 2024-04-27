Что происходит в мозге, когда мы принимаем решения о деньгах или еде

Группа из Рурского университета в Бохуме (Германия) изучила механизмы, лежащие в основе принятия человеком решений, когда речь идет о так называемых первичных вознаграждениях, таких как еда, в отличие от вторичных вознаграждений, таких как деньги. Ученые также проанализировали, в каких областях мозга это будет проходить. Результаты исследования были опубликованы в eNeuro.

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Исследователи предложили 28 испытуемым (в соответствии с их предпочтениями) картофель фри или шницель, клубничный торт или шоколадные батончики, а также деньги. А затем позволили выбрать, хотят ли участники получить определенное количество сразу или большее — позже. Время ожидания составляло два дня, две недели, один, три и шесть месяцев, один год. Чем дольше испытуемые решали ждать, тем больше вознаграждение. Решения добровольцы принимали в МРТ-сканере.

«Нам удалось показать, что решения о еде принимаются более импульсивно. С деньгами дело обстоит иначе. Здесь люди предпочитают ждать большей суммы денег. Это потому, что стоимость денег остается стабильной в течение длительного времени, а ценность продуктов питания связана с их скоропортящимися свойствами», — объясняет первый автор Мариус Маркманн.

Различия также отразились на активности мозга во время принятия решений.

«При выборе суммы денег человеческий мозг, по-видимому, задействует области, отвечающие за мониторинг действий. При выборе еды активируются области мозга, важные для принятия решений в социальной среде. Однако различия в сетях мозга оказались меньше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что решения о еде и деньгах следуют схожим закономерностям обработки», — говорит Буркхард Плегер, руководитель исследования.

Импульсивные люди демонстрируют более слабый самоконтроль, потребляют больше калорий, более склонны к зависимости от Интернета, социальных сетей, смартфонов, азартных игр и пр.