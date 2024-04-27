Ученые нашли связь генов и пестицидов с болезнью Паркинсона

Новое исследование UCLA Health проливает свет на сложную взаимосвязь между болезнью Паркинсона, генетикой и факторами окружающей среды. Исследование предполагает, что определенные генетические вариации могут объяснить, почему у одних людей, подвергающихся воздействию пестицидов, со временем развивается болезнь Паркинсона, а у других — нет.

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание, которым страдают миллионы людей во всем мире. Хотя десятилетия исследований связывали воздействие пестицидов с повышенным риском, точная причина развития болезни у некоторых людей, подвергающихся воздействию пестицидов, оставалась неясной.

В новом исследовании, опубликованном в журнале NPJ Parkinson’s Disease, приняли участие около 800 людей с болезнью Паркинсона. Многие участники подвергались воздействию широко используемых пестицидов для хлопка на протяжении как минимум десяти лет. Исследователи проанализировали их генетический состав, в частности, искали редкие вариации в генах, связанных с лизосомной функцией. Лизосомы — это клеточные компартменты, отвечающие за утилизацию отходов внутри клеток, и считается, что их дисфункция играет роль в развитии болезни Паркинсона.

Исследование выявило повышенное количество таких генетических вариаций у пациентов с более высоким уровнем воздействия пестицидов и более тяжелой формой болезни Паркинсона. Эти вариации также нарушают функцию белков, что позволяет предположить потенциальную связь между воздействием пестицидов и лизосомальной дисфункцией в развитии болезни Паркинсона.

Авторы исследования, предполагают, что эти генетические вариации могут влиять на то, как клетки расщепляют поврежденные белки и органеллы — процесс, называемый аутофагией. При воздействии пестицидов люди с такими вариациями могут испытывать накопление токсинов, приводящее к болезни Паркинсона.

Данное исследование открывает возможности для дальнейшего изучения других генетических вариаций и того, как различные пестициды могут влиять на восприимчивость к болезни Паркинсона.

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