Оказалось, что смесь пестицидов усиливает свое влияние на растения

Ученые Тимирязевской академии изучили изменение скорости разложения пестицидов при их совместном применении в процессе выращивания сельскохозяйственной продукции. Такие исследования позволят разработать регламенты по использованию смесей в сельском хозяйстве.

В последние десятилетия сфера АПК активно развивается. Это видно не только по повышению уровня получаемой сельхозпродукции, но и по сокращению затрат труда и материальных средств на её получение. Аграрии стремятся к использованию высокоэффективных препаратов, зачастую содержащих в своём составе два или три действующих вещества.

Также, для сокращения затрат на проведение защитных мероприятий, широко используются смеси пестицидов. По словам авторов исследования, все это позволяет повысить эффективность химической обработки, поскольку увеличивает спектр контролируемых вредных объектов и снижает количество механических повреждений культурных растений оборудованием.

— Одно из частых сочетаний препаратов при проведении защитных мероприятий − применение смеси фунгицидов и инсектицидов. Также рекомендуется применение смесей, которые содержат гербициды. Использование подобных баковых смесей широко распространено на посевах полевых овощных и зерновых культур, а также в садоводстве, — рассказал руководитель Учебно-научного консультационного центра «Агроэкология пестицидов и агрохимикатов» Анатолий Довгилевич.

Однако интенсивное использование пестицидов всегда создаёт риск для здоровья человека и окружающей среды, поэтому их применение должно быть строго регламентировано. Регламенты регулируют способ обработки препаратом, его норму расхода, в них указывается срок ожидания для сбора урожая, т.е. тот период между проведением обработки препаратом и временем, когда сельскохозяйственная продукция становится безопасной для человека.

— Стоить отметить, что регламенты применения не учитывают возможное совместное применения нескольких пестицидов в одной смеси. При этом у ряда исследователей имеются данные об усилении негативного эффекта влияния действующих веществ на организм животных при использовании баковых смесей, — добавил доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Александр Зубков.

В связи с этим ученые Тимирязевской академии посчитали важным изучение динамики распада отдельных действующих веществ пестицидов в тканях растений при использовании их в баковых смесях. В течении 2020-2021 годов полевая часть исследования проводилась на территории учебно-опытного хозяйства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а лабораторная — в Учебно-научном консультационном центре «Агроэкология пестицидов и агрохимикатов».

В ходе работы были изучены посевы яровой пшеницы, ярового ячменя, гороха, ярового рапса, посадка картофеля. Проведены химические обработки инсектицидами и фунгицидами, наиболее часто используемых в сельскохозяйственном производстве (Борей, СК, Тилт, КЭ, Имидор, ВРК, Кумир, СК).