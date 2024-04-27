Расшифрован ген, связанный с эпилепсией и аутизмом

Расстройства, связанные с геном SCN2A, — одни из наиболее распространенных моногенных заболеваний нервной системы. Они могут выливаться в расстройства аутистического спектра, эпилептические припадки (которые нередко бывают и при аутизме), умственные и другие нарушения. При этом у каждого пациента разная тяжесть симптомов и разный возраст их появления, но до сих пор не было до конца понятно, почему.

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И вот теперь удалось проследить, как на это влияют изменения в гене SCN2A и вырабатываемый им белок. Исследование принято к публикации в журнале по неврологии Brain, о нем сообщает Северо-Западный университет (США).

В исследовании участвовал 81 пациент из разных стран мира. Самому младшему участнику был 1 месяц, самому старшему — 29 лет. У всех уже был диагноз, подразумевающий сбой в SCN2A. Но при более детальном изучении, удалось выявить 69 уникальных вариантов этого гена.

Проанализировав, как различаются функции этих вариантов, ученые выяснили, что все они по-разному влияют на работу натриевых каналов. Эти каналы, как уже было известно, имеют отношение и к аутизму, и к эпилепсии. Они представляют собой зазоры в мембранах нервных клеток и отвечают за пропуск ионов натрия. От того, насколько корректно они контролируют поток, зависит правильность работы нейронов мозга.

«В зависимости от индивидуального варианта гена SCN2A канал может быть гиперактивным (в таком ионы натрия текут более свободно) или полностью неактивным (канал вообще не работает). Есть варианты, которые заставляют канал работать более сложным образом», — пояснили в университете.

Клиническое состояние пациента при этом варьировалось в зависимости от активности канала, а значит — и от работы SCN2A. Гиперактивные каналы зафиксированы у тех, у кого эпилептические приступы начались на первой неделе жизни и никак не позднее. Наименее активные — когда первый припадок был в более взрослом возрасте. У тех, у кого не было судорог (хотя и диагностирован аутизм), каналы были вообще неактивны.

При этом была связь и с тяжестью других проявлений: чем раньше начинались припадки, а значит, чем активнее были натриевые каналы, тем тяжелее были аутические, умственные и иные расстройства, — вплоть до невозможности ходить, общаться, самостоятельно есть, пользоваться руками. У людей с менее активными каналами проявления были минимальны.