Ученые создали нанокапсулы из гусениц для доставки лекарств

Специалисты из Университета Наньянг в Сингапуре разработали нанокапсулы, способные доставлять лекарства и мРНК. Они использовали белки из кожицы головы гусениц азиатского молевика, которые способны к самоорганизации.

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Исследователи обнаружили, что определенные пептиды, состоящие из повторяющихся аминокислот, могут самоорганизовываться и образовывать полые нанокапсулы. Этот процесс основан на различиях в концентрации веществ, которые заставляют пептиды соединяться и формировать устойчивые структуры.

Созданные нанокапсулы не токсичны и могут эффективно доставлять различные лекарства с разными свойствами. При этом их размер можно регулировать путем изменения соотношения пептидов и изофорондиизоцианата, что усиливает стабильность капсул.

Это первый случай, когда нанокапсулы на основе пептидов создаются без использования шаблонов, что открывает возможности для создания индивидуальных систем доставки лекарств. Ученые подчеркивают потенциал своего открытия для медицины и генной терапии.

Дальнейшие исследования направлены на использование технологий искусственного интеллекта для автоматического поиска других самоорганизующихся пептидов в природе, что может привести к новым открытиям в области доставки лекарств и биомедицинской терапии.