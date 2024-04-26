Ученые нашли в организме еще одну причину начала старения

Ученые из Пекинского университета выяснили, что иммуноглобулин G (IgG) оказывается движущим фактором на ранних стадиях старения. Кроме того, IgG, связанный со старением, начинает накапливаться в жировой ткани человека в очень молодом возрасте, сообщает MedicalХpress. Исследование вышло в журнале Cell Metabolism.

Антитела составляют главную часть гуморального иммунитета. IgG — главный тип антител крови и межклеточной жидкости, поэтому принимает участие в контроле инфекции по всему телу, связываясь с самыми разными патогенами: вирусами, бактериями, грибками. Но если он оказывается в жировой ткани, то из помощника превращается во вредителя.

Ключевой особенностью старения является выраженное снижение метаболизма, а сохранение метаболического здоровья необходимо для поддержания высокого качества жизни и здорового функционирования организма.

Оказалось, что IgG является движущим фактором этого аспекта процесса старения. Избыток IgG в белой жировой ткани может привести к таким состояниям, как фиброз, воспаление и резистентность к инсулину, которые ускоряют процесс старения и связаны с многими болезнями.

Но авторы исследования обнаружили, что ограничение калорий в рационе может замедлить и даже отменить некоторые процессы накопления IgG в жировой ткани, тем самым сохраняя функцию жировой ткани и поддерживая общее метаболическое здоровье.

Исследователи изучали жировую ткань мыши и человека, отслеживая увеличение концентрации IgG в жировой ткани с возрастом.