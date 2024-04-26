Обнаружена польза креатина при бессоннице

Ученые обнаружили, что высокая разовая доза спортивной пищевой добавки креатина может быть полезна, временно улучшая когнитивные способности, которые снижаются из-за бессонницы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе экспериментов 15 испытуемых не спали всю ночь и должны были за это время решать когнитивные задачи. Предварительно добровольцы получили высокую разовую дозу креатина — важного метаболического продукта, который содержится в пище и может вырабатываться самим организмом.

Известно, что лишение сна приводит к изменениям в метаболизме мозга, которые способствуют усвоению креатина клетками. Уже через три часа после приема пищевой добавки можно было наблюдать положительное влияние на метаболизм мозга и когнитивные способности испытуемых. Эффект достиг своего пика через четыре часа и продолжался до девяти часов.

Авторы отмечают, что на данный момент людям не рекомендуется принимать такую ​​высокую дозу креатина дома, поскольку высокие дозы этого вещества создают большую нагрузку на почки и могут быть опасны для здоровья.