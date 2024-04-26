Раскрыта связь между здоровьем сердца женщин и их когнитивными способностями

Результаты нового исследования показали, что темнокожие женщины, имеющие плохое сердечно-сосудистое здоровье, могут столкнуться с более ранним ухудшением работы мозга в среднем возрасте. Об этом говорится в Journal of the American Heart Association.

В новом исследовании приняли участие 363 темнокожие и 402 белые женщины. Они зарегистрировались на чикагском сайте исследования женского здоровья по всей стране, когда им было 42−52 года.

Учёные хотели определить, есть ли связь между улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и меньшим снижением когнитивных функций у темнокожих и белых женщин среднего возраста.

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Выяснилось, что у женщин с тёмной кожей главным образом снижается скорость обработки информации, если у них плохое состояние сердца. Происходит это со среднего возраста. При этом рабочая память в обеих группах осталась прежней.

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