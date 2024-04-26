Ученые выявили связь между работой мозга и питанием

Ученые Уорикского университета Великобритании обнаружили непосредственную связь между питанием человека и его умственными способностями.

Для этого ими были сгенерированы четыре вида питания: с пониженным содержанием крахмала; вегетарианский; с повышенным содержанием белка и пониженным – клетчатки; сбалансированный.

Исследователями было установлено, что самые высокие оценки по когнитивным способностям оказались у участников с полноценным и сбалансированным питанием.

Помимо этого, у данной группы людей в разы выше оказался и уровень психического здоровья, чем у остальных, пишет Nature.

В эксперименте участвовало порядка 182 000 человек.

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