Ученые выявили связь между работой мозга и питанием
Ученые Уорикского университета Великобритании обнаружили непосредственную связь между питанием человека и его умственными способностями.
Для этого ими были сгенерированы четыре вида питания: с пониженным содержанием крахмала; вегетарианский; с повышенным содержанием белка и пониженным – клетчатки; сбалансированный.
Исследователями было установлено, что самые высокие оценки по когнитивным способностям оказались у участников с полноценным и сбалансированным питанием.
Помимо этого, у данной группы людей в разы выше оказался и уровень психического здоровья, чем у остальных, пишет Nature.
В эксперименте участвовало порядка 182 000 человек.
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