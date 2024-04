Раскрыт способ борьбы с супербактериями

Ученые Кливлендской клиники раскрыли новый способ борьбы с супербактериями с помощью модели искусственного интеллекта, которая определяет наилучшую комбинацию лекарств и сроки их использования. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Одной из стратегий, которые медицинские специалисты используют для борьбы с развившими устойчивость бактериальными инфекциями, является чередование антибиотиков. Смена препаратов дает бактериям меньше времени для развития резистентности к какому-либо одному классу антибактериальных препаратов.

В новой работе исследователи оценили, могут ли модели искусственного интеллекта на основе обучения с подкреплением предсказать схемы циклического приема лекарств, которые минимизируют устойчивость бактерий к антибиотикам и максимизируют их уязвимость, несмотря на случайный характер эволюции микроорганизмов.

Модель смогла разработать наиболее эффективные планы циклического использования антибиотиков для лечения нескольких штаммов кишечной палочки и предотвращения лекарственной устойчивости. Искусственный интеллект также оказался способен принимать сложные решения, связанные с расчетом графиков лечения антибактериальными препаратами.