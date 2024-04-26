ИИ для выявления инсульта может появиться в российских клиниках

Технология на основе искусственного интеллекта для диагностики ишемического и геморрагического инсульта, разработанная российской компанией NtechLab, получила регистрационное удостоверение, что позволит начать ее применение в клиниках. Об этом ТАСС сообщили в NtechLab.

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"Новый медицинский продукт компании - NtechMed CT Brain - получил регистрационное удостоверение и готов к внедрению в государственных и частных клиниках. Ранее компания заявляла о выходе на рынок медицинских технологий", - отметили в компании.

Там пояснили, что NtechMed CT Brain позволяет врачам диагностировать ишемические и геморрагические инсульты и оперативно начинать терапию пациента на основе обработки КТ- снимков головного мозга. ИИ "выявляет один из четырех типов геморрагического инсульта, локализовывает его местоположение в головном мозге и подсчитывает его объем", уточнили в компании.

Что касается ишемического инсульта, ИИ также способен распознать тяжесть инсульта. Технология уже применялась в рамках эксперимента в Центре диагностики и телемедицины правительства Москвы в 2023 году. Всего было обработано больше 20 тыс. снимков КТ головного мозга пациентов с инсультами.

"Это решение успешно и бесшовно встраивается в существующие медицинские технологии. Сейчас ведется разработка следующей версии продукта. Врачи смогут работать не только с острыми ишемическими инсультами, которые диагностируются только примерно спустя четыре часа после начала течения болезни, но также и с острейшими инсультами, которые протекают на ранней стадии. Это позволит спасать огромное количество нейронных клеток в мозгу у пациентов", - пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Кроме того, компания работает над продуктами для диагностики рассеянного склероза, опухолей головного мозга, а также для помощи в расшифровке КТ и МРТ головного мозга.