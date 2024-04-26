Когда начинается старость с точки зрения науки

Как ни странно, старость наступает тогда, когда мы сами считаем себя старыми. Так, российские ученые в конце прошлого года установили, что к нашим соотечественникам осознание старости приходит примерно в 71 год. Согласно известному лонгитюдному исследованию ученых из Университета Гумбольдта в Берлине, которое длилось четверть века, определение границы старения зависит от текущего возраста респондента.

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Так, например, в возрасте 64 лет люди говорили, что старость начинается в среднем в 74,4 года. Но по достижении 74-летнего возраста меняли свое мнение и «переносили» начало старости примерно на 77-летие. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychology and Aging, наши представления о том, когда начинается старость, меняется в большую сторону.

Интересно, что наиболее оптимистичны в своих оценках были люди, которые не жаловались на одиночество и проблемы со здоровьем.