Ученые предупреждают об опасности шума дорожного движения для здоровья

Команда экспертов из мировых научных институтов провела анализ данных и нашла убедительные доказательства того, что транспортный шум влияет на развитие ряда опасных заболеваний. В частности, учёные призывают признать шум дорожного движения фактором риска сердечно-сосудистых патологий.

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Согласно эпидемиологическим исследованиям, транспортный шум – автомобильный, железнодорожный или авиационный, увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней и смертности. Найдена связь между дорожным шумом и такими патологиями, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт и диабет, – сообщает MedicalXpress.

Транспортный шум в ночное время нарушает качество сна, уменьшает его продолжительность, приводит к повышению уровня гормонов стресса и усилению окислительного стресса в сосудистой системе и головном мозге, что чревато повышенному образованию свободных радикалов. Эти факторы могут провоцировать сосудистые нарушения, воспаление, повышение артериального давления, что влияет на риски сердечно-сосудистых катастроф.

На каждые 10 ДБА (уровни звукового загрязнения в децибелах) риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как сердечный приступ, инсульт и сердечная недостаточность, возрастает на 3,2%.

С учётом того, что большая доля населения планеты подвергается воздействию вредного транспортного шума, исследователи говорят о необходимости принятия мер по борьбе с шумом, разработке законов о его снижении.

Исследование опубликовано в журнале Circulation Research (журналы AHA)