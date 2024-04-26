Ученые нашли связь между мигренью и популярными лекарствами для желудка

Учёные: лекарства типа омеза могут увеличить риск развития мигрени. Группу подобных препаратов применяют от кислотного рефлюкса, при котором желудочная кислота попадает в пищевод. Эти люди страдают от изжоги, боли в груди и затруднённого глотания. Но, как оказалось, пытаясь избавиться от неприятных симптомов, они получают новый. Подробнее рассказала британская газета Daily Mail.

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Как проходило исследование

Работу провели учёные из Университета Мэриленда в США. Они собрали и проанализировали данные более чем 11 800 человек, страдающих кислотным рефлюксом. Интересовало, какие препараты они пьют и болела ли голова в последние 3 месяца.

Препараты, которые рассматривали:

ингибиторы протонной помпы (ИПП) — например, как омепразол и эзомепразол;

блокаторы H2 — циметидин и фамотидин;

антацидные добавки.

Что выяснили учёные

Оказалось, что у тех, кто пил ИПП, риск возникновения мигрени на 70% выше, чем у тех, кто не принимал препараты. У принимавших блокаторы H2 — на 40%, а у тех, кто пил антацидные добавки, — на 30%.

По словам автора исследования Маргарет Славин, эти результаты требуют дальнейшего изучения. Тем не менее она отметила, что тем, у кого после приёма препарата появляется мигрень, лучше обговорить с врачом, стоит ли продолжать.

Другое недавнее исследование

Ранее учёные из Университета Миссури выяснили, что сок краснокочанной капусты положительно влияет на состояние кишечника.

Во-первых, он стимулирует рост полезных бактерий. А во-вторых, улучшает барьерную функцию.

Эксперимент проводили на мышах, но специалисты считают, что результаты могут быть аналогичными и у людей. Дело в том, что у тех, и у других совпадают проявления воспалительных заболеваний кишечника.