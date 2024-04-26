Датские биологи нашли способ превратить любую группу крови в первую

Датские биологи совершили прорыв в области медицины
Исследователи Датского технического университета обнаружили в кишечнике бактерию, производящую ферменты, благодаря которым любая группа крови может быть превращена в самую востребованную в мире – первую.
В ходе исследований было установлено, что данная бактерия способна расщеплять определенные вещества в микрофлоре.
Биологи применили это свойство для крови, очищая II, III и IV группы от антигенов. Как итог – I группа.
Бактерия получила название Akkermansia muciniphila. Новое открытие позволит медикам избегать ошибок при переливании крови, пишет портал Nature Microbiology.
Ранее сообщалось, что в Татарстане женщина в 106-й раз пришла сдавать кровь.