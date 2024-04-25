Врач объяснила, почему поколение Z преждевременно стареет

Представители поколения Z стареют преждевременно и зачастую выглядят старше своего возраста из-за снижения возрастного порога некоторых видов онкологии, написала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Специалист также отметила, что на это влияют вредные привычки, одиночество и низкий уровень физической активности.

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Ученые обратили внимание, что некоторые виды онкологии «молодеют». Возраст людей с диагнозом рака легких, желудочно-кишечного тракта и матки планомерно уменьшается. Изучение анализов таких молодых пациентов выявило признаки ускоренного старения. Простым языком —биологический возраст клеток был значительно больше фактического, — пояснила она.

По словам медика, обычно повреждения в организме накапливаются с возрастом, но у поколения Z это происходит гораздо раньше. Частично в этом виновата генетика, но есть и другие факторы, на которые можно повлиять. В их число она включила вейпинг, зависимость от алкоголя и психотропных веществ, одиночество, плохое питание и недостаток физической активности.

Все то, о чем мы говорим с вами постоянно. И с чем при желании можно без труда распрощаться, — заключила она.

Ранее иркутские ученые сообщили, что из-за храпа повышаются риски развития раннего старения. Подчеркивается, что нарушения сна могут привести к старению клеток и повлиять на работу мозга.