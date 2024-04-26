Обнаружена польза витамина D для устойчивости к раку

Ученые Института Фрэнсиса Крика, Национального института рака США и Ольборгского университета в Дании обнаружили возможную пользу витамина D для устойчивости к опухолям. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Специалисты обнаружили, что мыши, получавшие диету, богатую витамином D, имели лучшую иммунную устойчивость к экспериментально трансплантированным видам рака, и у них также наблюдалось улучшение реакции на иммунотерапию. Этот же эффект наблюдался, когда у мышей удаляли ген, который кодирует белок, связывающийся с витамином D в крови, не давая ему попадать в клетки.

Витамин D действует на эпителиальные клетки кишечника, что, в свою очередь, увеличивает количество бактерий под названием Bacteroides fragilis. Чтобы определить вклад этих микроорганизмов в устойчивость к раку, мышам на нормальной диете давали B.fragilis, что дало им возможность лучше противостоять росту опухолей. Этот эффект снижался, когда грызунов переводили на диету с дефицитом витамина D.

Исследователи также проанализировали набор данных о 1,5 миллиона человек в Дании, который выявил связь между более низким уровнем витамина D и более высоким риском развития рака. Хотя Bacteroides fragilis также обнаруживается в микробиоме человека, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, помогает ли витамин обеспечить некоторую иммунную устойчивость к раку у людей посредством того же механизма.