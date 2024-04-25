Люди, живущие в окружении зелени, более уравновешены

Сотрудники Университета науки и технологий Хуачжун проанализировали информацию, хранящуюся в базе данных Британского биобанка.

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Охватив свыше 400 тысяч человек, они пришли к выводу, что длительное воздействие зеленых насаждений вокруг жилья благотворно влияет на психическое здоровье человека, значительно снижает риск развития депрессии и тревоги.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Ранее сообщалось, что проживание рядом с парками снижает риск деменции.