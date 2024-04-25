Ученые выяснили, в какое время суток полезнее всего тренироваться людям с ожирением

Оказывается, тренировки для людей с ожирением будут эффективнее в позднее время, а не днём или с утра. Это стало известно по итогам анализа данных почти 30 000 человек с ожирением.

© Unsplash

Недавно команда учёных проанализировала данные почти 30 000 человек с ожирением. Из них 10% страдали диабетом 2 типа. Выяснилось, что участники, которые выполняли большую часть аэробных упражнений с 18:00 до полуночи, имели самый низкий риск преждевременной смерти и развития болезней сердца.

Ещё одно исследование показало, что существует связь между физическими упражнениями и дополнительной пользой для здоровья людей с диабетом 2 типа.

© Health

В рамках новой научной работы специалисты изучили информацию о 29 836 людях, зарегистрированных в базе данных Британского биобанка. Средний их возраст был около 62 лет, примерно 53% составляли женщины.

В течение семи дней испытуемые носили на запястье акселерометр, чтобы исследователи могли точно отслеживать физическую активность от умеренной до высокой (MVPA) каждого человека. Те, у кого большая часть подобной активности приходилась на поздний вечер, имели самый низкий риск смертности от всех причин, развития сердечно-сосудистых заболеваний и микрососудистых заболеваний. Ещё больше вечерняя физическая активность помогла людям, страдающим диабетом 2 типа и ожирением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.