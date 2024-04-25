Ученые опровергли миф, что интервальное голодание помогает быстрее сбросить вес

Ученые доказали, что интервальное голодание и отказ от ужина после 18.00 нельзя назвать более эффективной диетой, недели простой отказ от калорийной пищи.

© runews24.ru

Исследование в этой области провели специалисты Университета Джона Хопкинса.

Они разделили группу из 40 человек с ожирением и преддиабетом на две группы, одна из которой придерживалась интервального голодания, а вторая питалась как обычно. При этом обе группы питались блюдами одинаковой калорийности.

По итогу выяснилось, что у интервального голодания нет никаких преимуществ, если количество калорий при этом остается прежним, объяснили ученые.

Поэтому исследователи настояли, что для похудения лучше снизить калорийность блюд, но ограничивать себя по времени приема пищи не нужно.

Правда, желательно не есть за 4 часа до сна, отметили в институте.

Ранее эксперт перечислила продукты, предупреждающие старение и укрепляющие жизненные силы организма, а также назвала несколько факторов, которые мешают сбросить лишний вес.