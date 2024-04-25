Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева, разработанного в России.

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«Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности», - сказано в сообщении.

Препарат разработали в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова и в Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова. В разработке участвовала фармкомпания BIOCAD.

В ВОЗ новому препарату против болезни Бехтерева присвоили международное непатентованное наименование сенипрутуг.

Инновационное лекарство уничтожает паталогические Т-лимфоциты, атакующие хрящевую ткань и суставы организма, что и вызывает это хроническое заболевание. Клинические испытания показали, что сенипрутуг полностью останавливает болезнь и у лекарства нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

Теперь после регистрации препарата BIOCAD может начать промышленное производство сенипрутуга.