Ученый рассказал о роли вирусов в эволюции живых существ

Вирусы играют важную роль в эволюции живых организмов, поскольку они способствуют повышению генетического разнообразия и горизонтальному переносу генов. Вирусы могут обмениваться генами с другими организмами, что приводит к передаче генетического материала между различными видами и возникновению новых признаков и свойств.

Более подробно об этом в беседе с RuNews24.ru рассказал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев.

По словам ученого, роль вирусов в эволюции животных не просто большая, она огромная.

«Но это не точно. Вся эволюция происходит в прошлом, а вирусы, увы, не оставляют материальных следов, которые можно было бы исследовать. Так что влияние вирусов на эволюцию можно узнать только по косвенным признакам. Однако, согласно существующим теориям, у вирусов было два пути, которыми они влияли на эволюцию», — добавил вирусолог.

Первый путь, пояснил спикер, — это прямое вторжение в геном клетки. Существуют вирусы, которые напрямую встраиваются в ДНК носителя. Из существующих на сегодняшний день самые известные из таких — это возбудитель СПИДа и вирус герпеса. Впоследствии некоторые из вирусных белков стали исполнять в организме хозяина новые функции.

«Например, считается, что именно вирусам млекопитающие обязаны появлению плаценты. И все организмы, появившиеся после иглокожих, — специфическим иммунитетом. Что иронично, именно он в первую очередь защищает нас от вирусов сегодня», — привел пример Игорь Лосев.

Второй путь, по словам ученого, которым вирусы влияли на нашу эволюцию, — это те меры борьбы с ними, которые организмы создавали.