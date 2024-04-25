Вирусолог объяснил, как клетки организма самостоятельно защищаются от вирусов

О механизмах защиты клетки от вирусной инфекции в эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru рассказал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев.

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Собеседник редакции пояснил, что есть три пути, которыми сегодня организмы борются с вирусами.

«Первый — врожденный иммунитет. У каждого организма есть список признаков того, что ему вредит. И внутри у него постоянно патрулируют клетки, выискивающие эти признаки. Именно этот подход не слишком эффективен для борьбы с изменчивыми вирусами. Зато он отлично справляется с собственными повреждёнными клетками, бактериями и много с чем ещё», — сказал вирусолог.

Ученый продолжил, что кроме врожденного есть приобретённый или специфический иммунитет. И он бывает двух видов.

«Первый вид — клеточный иммунитет. Каждая клетка непрерывно сообщает организму, чем она занята, — выставляет на своей поверхности кусочки белков, которые синтезирует. Эти кусочки инспектируют специальные клетки. Если окажется, что клетка производит что-то, что не входит в список разрешённых ингредиентов или, тем более, входит в список запрещённых, инспектор прикажет клетке умереть. И та, подобно верному самураю, подчинится. Если это произошло из-за того, что клетка была заражена вирусом, он погибнет вместе с ней», — объяснил эксперт.

Второй вид приобретённого иммунитета — это гуморальный.