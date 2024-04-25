Вирусолог объяснил, как клетки организма самостоятельно защищаются от вирусов
О механизмах защиты клетки от вирусной инфекции в эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru рассказал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев.
Собеседник редакции пояснил, что есть три пути, которыми сегодня организмы борются с вирусами.
«Первый — врожденный иммунитет. У каждого организма есть список признаков того, что ему вредит. И внутри у него постоянно патрулируют клетки, выискивающие эти признаки. Именно этот подход не слишком эффективен для борьбы с изменчивыми вирусами. Зато он отлично справляется с собственными повреждёнными клетками, бактериями и много с чем ещё», — сказал вирусолог.
Ученый продолжил, что кроме врожденного есть приобретённый или специфический иммунитет. И он бывает двух видов.
«Первый вид — клеточный иммунитет. Каждая клетка непрерывно сообщает организму, чем она занята, — выставляет на своей поверхности кусочки белков, которые синтезирует. Эти кусочки инспектируют специальные клетки. Если окажется, что клетка производит что-то, что не входит в список разрешённых ингредиентов или, тем более, входит в список запрещённых, инспектор прикажет клетке умереть. И та, подобно верному самураю, подчинится. Если это произошло из-за того, что клетка была заражена вирусом, он погибнет вместе с ней», — объяснил эксперт.
Второй вид приобретённого иммунитета — это гуморальный.
«Это антитела. Антитело —очень специфичный клей, который прилипает только к строго определённому веществу. И, склеившись, начинает испускать сигналы. Учитывая, что сигналы эти химической природы, можно сказать, что сработавшее антитело начинает пахнуть. А на этот запах приходят клетки, которые могут что-то с ним сделать. Или просто съесть и переварить, или пополнить картотеку запрещённых в организме веществ, или использовать как отмычку для заражённой клетки», — подытожил ученый.