Врачи удвоили выживаемость при раке желудка 4-й стадии

Нагревание препаратов для химиотерапии может более чем вдвое повысить выживаемость пациентов с раком желудка и метастазами в брюшине. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Surgical Oncology.

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Рак желудка чаще всего обнаруживают, когда опухоль распространилась за пределы органа. Если метастазы уже есть в брюшине (4-я стадия), то срок жизни людей в среднем составляет около года. При первой стадии не менее 80% пациентов проживут пять и более лет.

В новом исследовании ученые протестировали новый подход к лечению — гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию (HIPEC). Более половины (55%) пациентов были живы через три года после HIPEC. 78% были живы спустя два года после лечения.

Брюшную полость пациентов в течение 90 минут обрабатывали горячими препаратами, цисплатином и паклитакселом. Перед этим им удалили все видимые очаги опухоли в желудке и брюшной полости.

По словам исследователей, нагревание химиотерапевтических препаратов и введение их непосредственно в брюшную полость позволяет использовать более высокие дозы препарата и улучшает их проникновение в ткани.