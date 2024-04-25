Ученые нашли причину медлительности пожилых людей

Пожилые люди двигаются медленнее, потому что их мышцы тратят больше калорий на движения. Это показало исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience (J. Neurosci).

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В рамках эксперимента ученые попросили более 80 участников поставить курсор на экране в определенное место, используя особый джойстик. Он требовал от них более активного движения, чем обычный игровой джойстик. Специальные трубки на лице собирали выдыхаемый участниками газ, чтобы оценить их потребление энергии.

И молодые (от 18 до 35 лет) и пожилые (от 66 до 87 лет) достигали цели на экране быстрее (на 4-5%), когда слышали звуковой сигнал, который указывал на их победу. Это частично опровергает гипотезу о том, что медлительность пожилых связана с нарушением работы системы вознаграждения в мозге. Она была основана на факте того, что с возрастом уменьшается выработка дофамина. Эксперимент показал, что для пожилых вознаграждение не менее важно.

Хотя обе группы участников быстрее достигали цели на экране, если ожидали вознаграждения, молодые делали это за счет быстроты движений, а пожилые — за счет более быстрой реакции: в среднем они начинали движение примерно на 17 миллисекунд раньше.

Также мышцы пожилых тратили больше калорий на движение, чем мышцы у молодых людей. Это объясняет, почему люди в старости тратят больше энергии на то, чтобы встать с дивана, взять напиток из холодильника или пробежаться.