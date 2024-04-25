Генетики выявили связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком

Ученые рассказали, как ген, вызывающий нетерпимость спиртного, сказывается на общем здоровье человека. В частности, по данным генетиков из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги из других стран, в целом такие люди здоровее других и реже страдают от хронической усталости.

В то же время у них выше риск заболеть раком легких, сообщает eBioMedicine (eBioMed).

Такое заявление основано на изучении более 3,2 млн записей ДНК, выявившую определенную закономерность.

В то же время, отмечают ученые, выявленные связи недостаточно сильны, чтобы доказать причину и следствие.

Ранее ученые выяснили, что черный чай может увеличить риск развития рака. А по словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, люди, которые злоупотребляют водой с лимоном, могут довести себя до рака желудка.