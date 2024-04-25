Найдено растительное вещество для регенерации поврежденных нервов

Ученые выявили природное вещество, способное ускорить регенерацию поврежденных нервов. Оно содержится в кникусе, или бенедикте аптечном (Centaurea benedicta).

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Исследователи из Кельнского университета в Германии выделили из растения соединение кницин и протестировали его на клеточных культурах, включая клетки человека, и живых животных. Наблюдения показали, что оно способствует более эффективному восстановлению чувствительности и двигательной функции.

Известно, что поврежденные нервные волокна (аксоны) в периферической нервной системе могут регенерировать самостоятельно. Но полного восстановления часто не удается добиться. Это связано с тем, что шванновские клетки (вспомогательные клетки нервной ткани) перестают поддерживать этот процесс примерно через три месяца. Если функции нерва за это время не восстановились, то последствия травмы могут сохраниться на всю жизнь.

Новый эксперимент провели с мышами, крысами и кроликами с поврежденным седалищным нервом. Животных разделили на две группы. Одним давали кницин, другим – сходное по свойствам химическое вещество.

Оказалось, что кницин значительно стимулировал рост аксонов в сенсорных нейронах у разных видов животных. Эффект зависел от принятой дозы. Через семь дней у животных улучшилась чувствительность, через 10 дней повысилась иннервация кожи и мышц. При этом вещество не оказывало токсичного влияния на организм, сообщает Phytomedicine.

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