Попова заявила о 47 новых вирусах у комаров и 14 новых вирусах у клещей в России

Исследование вирусного пейзажа в стране выявило 47 новых вирусов у комаров, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

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"Изучение вирусного пейзажа России позволило обнаружить 47 новых вирусов в комарах и 14 – в клещах", – сказала Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, создается национальный каталог патогенов, оцифрованы все ранее собранные данные, до конца 2024 года планируется расширить перечень до 40 тыс. штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур.

Также российские ученые создали тесты на инфекции, способные выдавать результаты через несколько минут после тестирования. Технология LAMP позволила проводить такие лабораторные исследования за 30-40 минут.

Такие тесты «достаточно эффективны», их разработали на 40 разных возбудителей. В их числе – самые опасные и самые распространенные, которые могут нанести максимальный вред.

Глава Роспотребнадзора отметила, что стандартное исследование ПЦР длится три-четыре часа.

Ранее в апреле Попова предупреждала о росте в мире «угрозы глобальной биологической безопасности». По ее словам, высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа.