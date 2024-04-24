Ученые назвали причину, по которой люди в возрасте набирают лишний вес

Китайские ученые выяснили, почему людям старше 50 лет тяжелее сбросить лишние килограммы. Ранее исследователи заявляли, что причина в отсутствии физической активности, гормональных изменениях и хронических заболеваниях.

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Последнее исследование ученых из Сямэньского университета показало, что это также может объясняться «возрастным воспалением», сообщает International Immunopharmacology.

В частности, оказалось, что интерлейкин-6 (IL-6), который является одной из главных молекул иммунной системы и помогает утилизировать глюкозу, вызывает воспаление в печени. С возрастом эта молекула блокирует процессы сжигания жира, что приводит к набору лишних килограммов.

Эксперимент на мышах показал, что у пожилых грызунов, имеющих лишний вес, концентрация этой молекулы выше. В то же время при отключении интерлейкина-6 вес у мышей, в том числе пожилых, стабилизировался.

«Интерлейкин-6 действительно тормозит сжигание жира во взрослом возрасте. Более того, он способствует его накоплению, ну, как минимум - у пожилых особей», - пояснили специалисты.

Напомним, для того, чтобы быстро сбросить лишние килограммы и привести тело в порядок, эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина рекомендует заниматься аэробикой, придерживаться низкоуглеводной диеты, а также подсчитывать калории. А эксперты из Оксфордского университета идентифицировали примерно 15 факторов, которые ускоряют процесс старения мозга человека.