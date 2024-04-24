Первый в России самораскрывающийся протез для детей испытали на мини-пигах

В Новосибирске успешно прошел доклинические испытания инновационный клапан-содержащий протез легочной артерии. Это первая в России самораскрывающаяся конструкция для транскатетерного протезирования у детей с врожденными пороками сердца.

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В настоящее время все существующие отечественные траскатетерные протезы являются баллонорасширяемыми. Внутри сосуда они раскрываются с помощью надувания баллона, на который надет каркас. В Центре Мешалкина разработали конструкцию из нитинола - материала с "памятью формы". Она раскрывается самостоятельно - как только согревается внутри человеческого тела.

Биологическое покрытие протеза сформировано из тканей свиного перикарда. Ученые Центра Мешалкина по собственной методике обработали его соединениями, обеспечивающими длительную антикальциевую защиту.

"Наш стент наиболее тонкий и удобный для проведения по сосуду и исключает риск отсоединения баллона, поскольку никакого баллона внутри просто нет", - рассказывает руководитель проекта, врач-сердечно-сосудистый хирург, старший научный НМИЦ имени Мешалкина Илья Сойнов.

У инновационного протеза есть и другие преимущества. Верхушка стента защищена специальной "короной".

"Основная проблема всех предшествующих моделей в том, что они при эндоваскулярном заведении в нужную позицию могли опасно сближаться со стенкой легочной артерии и перфорировать ее в момент раскрытия, - объясняет Сойнов. - Благодаря "короне" этот риск полностью исключен".

Кстати, стоимость новосибирского протеза в разы ниже, чем у импортных аналогов.

Первый этап доклинических испытаний конструкции традиционно проходил на пластиковых 3D-моделях детских сердец с реальными анатомическими пороками. На втором этапе исследователи оперировали мини-пигов. Через прокол хирурги заводили в свиное сердце систему доставки с закрепленным на ней протезом. А затем, под контролем рентген-установки, устанавливали стент в необходимую позицию.

Врачи утверждают, что при лечении маленьких пациентов протез будет имплантироваться исключительно эндоваскулярным методом всего за один час.