Ученые выяснили, какие специи полезны для человеческого организма

Ученые выяснили, как специи и травы влияют на потребление вредного для сердечно-сосудистой системы натрия. Так, в материале, опубликованном Frontiers in Nutrition, говорится, что самыми полезными для чкеловеческого здоровья специями являются куркума, имбирь и орегано. Также в список попали кайенский перец, корица, розмарин и мята.

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Эти пряности помогают обеспечить организм необходимыми питательными веществами, заверили ученые.

Например, куркумин помогает снять воспаление в организме, которое связывают с ростом раковых клеток, а также снижением когнитивных функций.

Кайенский перец помогает справиться с аппетитом и благотворно влияет на работу ЖКТ.

Имбирь оказывает антиоксидантное и противовоспалительное воздействие, улучшает функции желудочно-кишечного тракта. Корица способна снизить уровень сахара в крови а орегано —повышает иммунитет.

Что касается мяты и розмарина, они помогают улучшить работу ЖКТ, подытожили исследователи.

Ранее американские ученые выяснили, что специи благотворно влияют на здоровье кишечник, а ученые из Университета Сарагосы заявили, что некоторые специи контролируют уровень сахара в крови.