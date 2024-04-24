Ученые выяснили, как сильно клетчатка понижает давление

Учёные из Университета Монаша проанализировали влияние клетчатки на гипертонию, определив измеримое количество пищевых волокон, которые необходимо употреблять женщинам и мужчинам для снижения артериального давления (АД). Исследование было опубликовано в журнале Hypertension.

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Пищевые волокна оказались важнейшей, но недооценённой частью лечения гипертонии. Наше исследование подчёркивает доказательства, подтверждающие эффективность пищевых волокон в снижении артериального давления и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Метаанализ показал, что более высокое потребление пищевых волокон связано со значительным снижением АД независимо от лекарств для контроля гипертонии. Для женщин с гипертонией рекомендуемое потребление пищевых волокон должно составлять более 28 г в день, для мужчин этот показатель должен составлять более 38 г в сутки. По оценкам авторов, каждые дополнительные 5 г в день снижали систолическое АД (верхнее число) на 2,8 мм рт ст, диастолическое (нижнее число) — на 2,1 мм рт ст.

Исследователи отмечают, что преимущества пищевых волокон заключаются в их положительном влиянии на микробиом кишечника. Клетчатка позволяет бактериям вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты с противовоспалительными и иммунорегуляторными функциями, которые способствуют снижению артериального давления.