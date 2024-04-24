Ученые развенчали миф о плоскостопии

На протяжении многих десятилетий считалось, что плоскостопие – это бомба замедленного действия: у кого оно есть, у того есть риск развития проблем, таких как боли и патологии скелетно-мышечной системы.

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"В новом научном исследовании, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, учёные опровергли этот миф. Метаанализы, основанные на научных данных высокой достоверности, не показали повышенного риска развития скелетно-мышечных травм среди людей с плоскостопием. Были выявлены только слабые связи между плоскостопием и риском развития медиального стрессового синдрома большеберцовой кости (боль в большеберцовой кости) и надколенно-феморальным синдромом (боль вокруг коленной чашечки) и неспецифических травм нижних конечностей от чрезмерной нагрузки", - сообщает MedicalXpress.

Более того, данные метаанализа подтвердили, что бегуны с плоскостопием не подвергаются большему риску травм, чем бегуны без плоскостопия.

Эти данные ставят под сомнение гипотезу о том, что люди с плоскостопием имеют существенный риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Такое заключение может в корне поменять «устаревший» медицинский подход, который подразумевает, что люди с бессимптомным плоскостопием должны прибегать к различным манипуляциям, таким как использование ортопедической обуви или ортезов стопы.

Бессимптомное плоскостопие, говорят авторы исследования, обычно не требует вмешательства медицинских работников. По их мнению, врачам следует решить проблему гипердиагностики плоскостопия, более чётко разделяя случаи безвредных анатомических вариантов с состояниями, потенциально вызывающими опасениями.