Ученый поделился методами, которые используются при изучении вирусов

На данную тему специально для RuNews24.ru порассуждал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев. Также ученый рассказал о методах, которые сейчас используют ученые при изучении вирусов.

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Ученый объяснил, что, как и всякая наука, вирусология делится на фундаментальную и прикладную.

«Фундаментальная вирусология занимается общими вопросами функционирования вирусов. Какие от кого произошли? Какой формы тот или иной белок? Как именно вирусы попадают в клетки? Какие мутации должны произойти, чтобы вирусы животных начали заражать человека? Прикладная вирусология интересуется вещами, которые можно применить. Помимо разработки вакцин, это и практическое применение вирусов. Бактериофаги служат средством от заболеваний, вызванных бактериями. И это может быть очень важно, так как сейчас всё больше нечувствительных к антибиотикам микроорганизмов. Или, к примеру, вирусы могут быть векторами для доставки новых генов при создании генно-модифицированных организмов», — рассказал вирусолог Игорь Лосев.

Если затрагивать тему методов ученых, то тут эксперт отметил, что недавняя пандемия коронавируса очень продвинула генетические методы исследований вирусов.