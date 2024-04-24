Ученый поделился методами, которые используются при изучении вирусов

Ученый Игорь Лосев поделился методами, которые используются при изучении вирусов
На данную тему специально для RuNews24.ru порассуждал кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев. Также ученый рассказал о методах, которые сейчас используют ученые при изучении вирусов.
Ученый объяснил, что, как и всякая наука, вирусология делится на фундаментальную и прикладную.
«Фундаментальная вирусология занимается общими вопросами функционирования вирусов. Какие от кого произошли? Какой формы тот или иной белок? Как именно вирусы попадают в клетки? Какие мутации должны произойти, чтобы вирусы животных начали заражать человека? Прикладная вирусология интересуется вещами, которые можно применить. Помимо разработки вакцин, это и практическое применение вирусов. Бактериофаги служат средством от заболеваний, вызванных бактериями. И это может быть очень важно, так как сейчас всё больше нечувствительных к антибиотикам микроорганизмов. Или, к примеру, вирусы могут быть векторами для доставки новых генов при создании генно-модифицированных организмов», — рассказал вирусолог Игорь Лосев.
Если затрагивать тему методов ученых, то тут эксперт отметил, что недавняя пандемия коронавируса очень продвинула генетические методы исследований вирусов.
«Так что основные подходы сейчас — это чтение генома и протеома. То есть выяснение строения генов и белков вирусов. Кроме того, на животных или на культурах клеток моделируется течение болезни, вызванной вирусом. А поломка того или иного гена позволяет определить, какие именно белки за что отвечают. Компьютерное моделирование молекул вируса, в свою очередь, позволяет определить механизмы их работы. В этом сейчас немало помогает искусственный интеллект. Он способен выявить закономерности, на которые люди не обратили внимания», — поделился информацией вирусолог.